Discovery Mining legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

15.08.26 06:35 Uhr

Discovery Mining lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,08 CAD gegenüber 0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Discovery Mining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 124,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 441,8 Millionen CAD im Vergleich zu 196,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net