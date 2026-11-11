Discovery Mining: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Discovery Mining ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Discovery Mining die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Discovery Mining im vergangenen Quartal 519,9 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Discovery Mining 326,3 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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