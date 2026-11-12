Discovery Silver stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

12.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 370,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 236,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 USD, nach 0,100 USD im Vorjahresvergleich.

Discovery Silver hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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