Discovery Silver stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Discovery Silver hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 USD, nach 0,100 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 370,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 236,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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