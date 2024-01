Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney reagiert am Montagvormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 90,69 USD.

Um 16:10 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 90,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.088 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 99,20 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,38 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,60 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 12,23 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.241,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.150,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,36 USD je Walt Disney-Aktie.

