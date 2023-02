Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 99,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 98,88 EUR. Bei 99,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4.388 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 139,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Bei einem Wert von 79,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.12.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 25,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,25 USD.

Am 08.11.2022 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.150,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.534,00 USD in den Büchern standen.

Am 08.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 06.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,12 USD je Aktie belaufen.

