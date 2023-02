Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag nahe Nulllinie

Mit einem Kurs von 99,56 EUR zeigte sich die Walt Disney-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 99,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 99,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 99,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 623 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 139,28 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 79,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 25,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,25 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2022 vor. Das EPS lag bei 0,30 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.150,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.534,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 06.02.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,12 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Erste Schätzungen: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NYSE-Titel Disney-Aktie stärker: Disneys neuer "Avatar"-Teil spielt Milliardenbetrag ein

Zahl englischsprachiger Serien im Jahr 2022 mit Rekord - auch dank Netflix, Disney+ und Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com