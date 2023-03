Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney büßt am Vormittag ein

Um 09:04 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 94,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 94,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 652 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2022 bei 133,86 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,60 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,39 EUR am 29.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 18,71 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 124,00 USD.

Am 08.02.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.512,00 USD im Vergleich zu 21.819,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Walt Disney-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.05.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,14 USD je Aktie aus.

