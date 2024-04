Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Nachmittag

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 121,87 USD.

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 121,87 USD abwärts. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 121,10 USD. Bei 121,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 311.707 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,53 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,39 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,730 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 132,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Am 07.02.2024 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 23.549,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.512,00 USD umgesetzt.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

