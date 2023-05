Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag gefragt

Das Papier von Walt Disney konnte um 17:31 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 3,5 Prozent auf 102,03 USD. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,50 USD. Zuletzt wechselten via London 167.152 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,02 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 18,39 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,02 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 14,61 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 124,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney gewährte am 08.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23.512,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.819,00 USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,11 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

