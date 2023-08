Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Vormittag stärker

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 3,2 Prozent auf 88,91 USD zu.

Die Walt Disney-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 88,91 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 89,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 86,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 31.049 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 126,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,11 USD am 29.12.2022. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 5,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,08 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,61 Prozent auf 21.815,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,73 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

