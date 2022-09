Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag Verlust reich

Das Papier von Walt Disney gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 111,46 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 110,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,48 EUR. Zuletzt wechselten 7.587 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2021 bei 158,74 EUR. 29,78 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,65 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 28,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 160,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 10.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 USD, nach 0,80 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.504,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.022,00 USD in den Büchern standen.

Am 10.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,84 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Walt Disney-Aktie: Streit um ESPN

US-Inflation hat Höhepunkt erreicht: Jim Cramer sieht das Paradies für Aktien kommen

Disney-Aktie schließt deutlich höher: Loeb steigt als Investor ein und stellt Ansprüche

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com