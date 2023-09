Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag schwächer

So bewegt sich Walt Disney

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 83,72 USD.

Der Walt Disney-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 83,72 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 83,68 USD. Bei 84,44 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 30.415 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 40,48 Prozent wieder erreichen. Am 26.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,47 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 09.08.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 1,03 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.330,00 USD im Vergleich zu 21.504,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 09.11.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

