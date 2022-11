Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 108,04 EUR zu. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,42 EUR an. Bei 108,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 6.505 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 154,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 30,14 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,65 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 24,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,00 USD.

Am 10.08.2022 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.504,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 17.022,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2022 3,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

