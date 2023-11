Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Mittwochmittag

Walt Disney im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 77,10 EUR zu.

Um 11:28 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 77,10 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 77,27 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,17 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.531 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 01.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Am 09.08.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,09 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.330,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

