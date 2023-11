Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Nachmittag

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 81,39 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 81,39 USD ab. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,95 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 228.954 Walt Disney-Aktien.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD ab. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 3,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 09.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.330,00 USD – ein Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21.504,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,67 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

