Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 85,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Walt Disney konnte um 11:59 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 85,50 EUR. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,61 EUR an. Bei 85,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 4.406 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 111,28 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 74,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 13,42 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 21.241,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.150,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Trading Idee: Walt Disney mit weiterer Korrektur, Short-Chance

Elon Musk wettert gegen Abwanderung von Werbekunden auf Twitter-Nachfolger X

Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich stärker