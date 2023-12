Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 92,21 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 92,21 USD. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 92,14 USD. Bei 92,81 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 272.395 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,61 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.241,00 USD im Vergleich zu 20.150,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 06.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,38 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Trading Idee: Walt Disney mit weiterer Korrektur, Short-Chance

Elon Musk wettert gegen Abwanderung von Werbekunden auf Twitter-Nachfolger X

Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich stärker