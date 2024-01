Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 89,95 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 89,95 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,75 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 90,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 242.117 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,90 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 31,07 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 14,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 21.241,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 20.150,00 USD umgesetzt.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren verloren

Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag im Plus