Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 1,2 Prozent auf 97,08 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 97,08 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 97,08 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,27 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 5.432 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 117,61 USD markierte der Titel am 10.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,15 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,77 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 122,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 21.241,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 20.150,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 07.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,30 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Netflix-Aktie steigt an der NASDAQ: Netflix hält an Eigenproduktionen fest

Pluszeichen in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen