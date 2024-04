Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 120,30 USD.

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 120,30 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 120,23 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 405.404 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,73 USD) erklomm das Papier am 29.03.2024. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 2,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (78,74 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 52,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,730 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 132,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.549,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23.512,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,69 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

