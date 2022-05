Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,1 Prozent auf 107,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 107,00 EUR. Bei 107,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 685 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 161,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2021). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 33,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 0,00 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 194,33 USD für die Walt Disney-Aktie.

Walt Disney ließ sich am 09.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.249,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.819,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2022 terminiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 09.05.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

