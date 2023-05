Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney büßt am Dienstagnachmittag ein

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 101,29 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,53 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 101,19 USD. Zuletzt wechselten via New York 358.886 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,48 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,92 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 20,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 124,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 08.02.2023. In Sachen EPS wurden 0,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,06 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 23.512,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.819,00 USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Netflix, Amazon & Co.: Welcher Streamingdienst ist am beliebtesten?

NYSE-Wert Disney-Aktie tiefer: Disney verklagt Floridas Gouverneur DeSantis

Erste Schätzungen: Walt Disney präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com