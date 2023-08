Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,0 Prozent auf 80,21 EUR ab.

Der Walt Disney-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 80,21 EUR. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 79,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,85 EUR. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.859 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,30 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 54,97 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.07.2023 bei 75,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 121,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 10.05.2023. Das EPS lag bei 0,93 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.815,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.272,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 06.08.2024 werfen.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Walt Disney angefallen

Erste Schätzungen: Walt Disney präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Walt Disney eingefahren