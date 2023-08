Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag in Rot

Walt Disney im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 87,75 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 87,75 USD. Bei 87,60 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,07 USD. Zuletzt wurden via New York 305.720 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 126,48 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 30,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 84,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.815,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 20.272,00 USD eingefahren.

Am 09.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden. Am 06.08.2024 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

