Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 89,01 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,1 Prozent auf 89,01 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,06 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 40.942 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 126,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 29,60 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,11 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 5,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Am 10.05.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 21.815,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Walt Disney.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,73 USD fest.

Redaktion finanzen.net

