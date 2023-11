Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 76,76 EUR.

Das Papier von Walt Disney gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 76,76 EUR abwärts. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 75,80 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 76,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.700 Walt Disney-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,28 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,97 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 74,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Mit einem Kursverlust von 3,56 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22.330,00 USD gegenüber 21.504,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,67 USD je Aktie aus.

