Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 76,79 EUR.

Die Walt Disney-Aktie wies um 09:12 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 76,79 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 75,80 EUR. Bei 76,50 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.385 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 111,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 44,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 74,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent auf 22.330,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

