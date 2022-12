Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag in Grün

Im XETRA-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 12:22 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 94,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.635 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.11.2022 bei 86,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,25 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2022. Das EPS lag bei 0,30 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.150,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.534,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Hot Stocks heute: Die Marktreaktion war beachtlich - Disney kaufen oder Netflix jetzt shorten?

NSYE-Wert Disney-Aktie etwas tiefer: Bau des Disney-Kreuzfahrtschiffes 'Global Dream' sichert viele Arbeitsplätze in Wismar

Ehemaliger Disney-CEO kehrt auf seinen Posten zurück: Wer ist Bob Iger?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com