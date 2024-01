Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 90,73 USD.

Die Walt Disney-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 90,73 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 91,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,31 USD. Zuletzt wechselten 11.793 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 117,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,77 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 13,19 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 129,00 USD angegeben.

Walt Disney gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,82 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 USD in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 06.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

