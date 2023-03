Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Freitagmittag an

Die Walt Disney-Aktie konnte um 12:13 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 93,61 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 93,73 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 4.105 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,98 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 30,13 Prozent zulegen. Bei 79,33 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,00 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 124,00 USD aus.

Am 08.02.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23.512,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 21.819,00 USD umsetzen können.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Die zehn größten Übernahmen aller Zeiten

Disney-Aktie im Minus: Disney-Themenpark verliert Sonderstatus mit Verwaltungsrechten

US-Index setzt auf Burggraben-Aktien - und schlägt damit den breiten Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com