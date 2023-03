Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag in Grün

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 99,84 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 100,14 USD. Bei 99,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 184.648 Walt Disney-Aktien.

Am 04.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 148,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 124,00 USD.

Am 08.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,99 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,76 Prozent auf 23.512,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.819,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.05.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

