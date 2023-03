Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Vormittag ins Plus

Um 09:20 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 92,94 EUR nach oben. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,38 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 470 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2022 bei 133,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 30,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,35 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 17,13 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 124,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.819,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.512,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Walt Disney am 09.05.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Die zehn größten Übernahmen aller Zeiten

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Disney-Aktie im Minus: Disney-Themenpark verliert Sonderstatus mit Verwaltungsrechten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com