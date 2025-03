Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Montagnachmittag zu

So bewegt sich Walt Disney

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 115,11 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 115,11 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 115,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 114,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 323.561 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 6,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,92 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 27,10 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,867 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 05.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 24,60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,41 Mrd. USD umgesetzt.

Am 07.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

