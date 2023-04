Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit roter Tendenz

Die Walt Disney-Aktie wies um 12:00 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 92,10 EUR abwärts. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,72 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 93,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 7.050 Walt Disney-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 127,50 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 27,76 Prozent Luft nach oben. Bei 79,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 124,00 USD.

Am 08.02.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.512,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.819,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.05.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

NYSE-Titel Disney-Aktie fester: Meyer-Werft baut Kreuzfahrtschiff für Disney Cruise

NYSE-Titel Disney kehrt dem Metaverse den Rücken - Abteilung komplett entlassen

Disney-Aktie gewinnt: Disney mit Rechtskniff bei Streit mit Floridas Gouverneur

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com