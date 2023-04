Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Das Papier von Walt Disney konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 2,0 Prozent auf 100,12 USD. Bei 100,14 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 98,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.530 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,23 USD. Dieser Kurs wurde am 01.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 28,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,11 USD ab. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 19,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 124,00 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.02.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.512,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.819,00 USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 4,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

