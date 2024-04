Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Abschlägen

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 122,22 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 122,22 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 121,99 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,54 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 305.083 Aktien.

Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,24 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,58 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,730 USD je Walt Disney-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 132,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.549,00 USD im Vergleich zu 23.512,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,69 USD je Walt Disney-Aktie.

