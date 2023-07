Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Montagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 82,09 EUR zu.

Die Aktie legte um 12:04 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 82,09 EUR zu. Bei 82,19 EUR markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 81,94 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.956 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 124,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,42 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 79,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 3,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.815,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 20.272,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,87 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Seit 1923: Disneys Firmengeschichte und seine wichtigsten Meilensteine

Veefriends: Neues NFT-Projekt von Gary Vaynerchuck soll Disney Konkurrenz machen

Netflix-Aktie sinkt: Netflix baut Top-10-Listen aus