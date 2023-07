Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Walt Disney-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 89,23 USD.

Bei der Walt Disney-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 89,23 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,60 USD. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,91 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,10 USD. Zuletzt wechselten via New York 421.794 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 84,07 USD fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,78 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Walt Disney ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.815,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 20.272,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Walt Disney am 08.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 3,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

