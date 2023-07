Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 89,32 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 89,32 USD nach oben. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,56 USD an. Bei 89,25 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 15.004 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 126,44 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,83 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,50 USD.

Am 10.05.2023 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 21.815,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.272,00 USD umgesetzt.

Am 08.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,87 USD je Aktie.

