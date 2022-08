Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Nachmittag gesucht

Um 04:22 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 106,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 106,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.528 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 161,30 EUR markierte der Titel am 14.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 34,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,65 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 22,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 170,00 USD.

Am 11.05.2022 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,84 Prozent auf 20.272,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.613,00 USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen. Am 08.08.2023 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,90 USD je Aktie aus.

