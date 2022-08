Walt Disney Aktie News: Walt Disney steigt am Mittwochvormittag

Um 03.08.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 103,68 EUR. Bei 103,68 EUR markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 103,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 161,30 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,72 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,65 EUR am 22.06.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 170,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 11.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,84 Prozent auf 20.272,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.613,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,90 USD je Walt Disney-Aktie.

