Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Walt Disney

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 85,66 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 85,66 USD. Bei 85,48 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 85,60 USD. Zuletzt wechselten via New York 504.515 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,48 USD an. 47,65 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 84,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.815,00 USD – ein Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 20.272,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.08.2024 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 3,73 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Trotz Hollywood-Streik: Netflix sucht KI-Spezialisten

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Walt Disney angefallen

Erste Schätzungen: Walt Disney präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel