Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 3,0 Prozent auf 86,32 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 3,0 Prozent auf 86,32 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 86,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 17.323 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 126,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,11 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 2,56 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 121,50 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.815,00 USD umgesetzt, gegenüber 20.272,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 06.08.2024 dürfte Walt Disney die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,73 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

