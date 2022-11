Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Das Papier von Walt Disney befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,9 Prozent auf 104,08 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 103,00 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 103,32 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 138 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.11.2021 markierte das Papier bei 154,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 32,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 87,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 19,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 160,00 USD.

Walt Disney gewährte am 10.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 21.504,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17.022,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 3,79 USD im Jahr 2022 aus.

