Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 84,76 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 84,76 USD zu. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 85,17 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,55 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 450.865 Walt Disney-Aktien.

Am 10.02.2023 markierte das Papier bei 117,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,50 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.330,00 USD im Vergleich zu 21.504,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

