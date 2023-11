Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Walt Disney. Mit einem Kurs von 78,27 EUR zeigte sich die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:11 Uhr bei 78,27 EUR. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 78,47 EUR zu. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,18 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,47 EUR. Bisher wurden via Tradegate 406 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,17 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,42 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,50 USD.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.330,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 21.504,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,66 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Disney-Aktie im NYSE-Handel fester: Disney legt für Rest von Hulu mindestens 8,6 Milliarden Dollar auf den Tisch

Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags

Gewinne in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels freundlich