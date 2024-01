Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 83,91 EUR bewegte sich die Walt Disney-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Walt Disney-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 12:03 Uhr bei 83,91 EUR. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 84,38 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 83,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,83 EUR. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 3.930 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 111,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 24,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 74,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,00 USD.

Am 08.11.2023 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.241,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.150,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,36 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

