Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag stabil

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 103,50 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Walt Disney-Aktie um 11:57 Uhr im Tradegate-Handel bei 103,50 EUR. Bei 103,50 EUR erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,32 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 103,14 EUR. Bisher wurden via Tradegate 5.176 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2024 bei 104,74 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 74,03 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,758 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,50 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 07.02.2024. Das EPS wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.549,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.512,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Walt Disney am 08.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,64 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Plus

Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge

Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones am Mittwochnachmittag