Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Nachmittag zu

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 112,82 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 112,82 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 112,94 USD. Bei 112,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 336.810 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,94 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 0,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 30,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,758 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,50 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23.549,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.512,00 USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

