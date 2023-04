Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag mit Abschlägen

Der Walt Disney-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 99,88 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 99,37 USD. Bei 100,07 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten via AMEX 6.226 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 139,13 USD markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 28,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 84,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 124,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney veröffentlichte am 08.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.512,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 21.819,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2023 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,14 USD im Jahr 2023 aus.

